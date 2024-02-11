Diyarbakır Silvan'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır Silvan\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. İlçenin Gazi Caddesi'nde başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.02.2024 14:38
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan M.F.B. ise Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Silvan'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika


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