Diyarbakır Sur'da apartmanın 3. katında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da apartmanın 3. katında çıkan yangın hasara yol açtı

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Diyarbakır Sur\'da apartmanın 3. katında çıkan yangın hasara yol açtı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskendepaşa Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sur ilçesi İskendepaşa Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar binadan çıkıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaİtfaiyeOlaySurSon Dakika

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