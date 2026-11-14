Diyarbakır Sur'da Kadya Caddesi'nde 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da Kadya Caddesi'nde 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Sur\'da Kadya Caddesi\'nde 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
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Dün akşam Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kadya Caddesi'nde 3 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi; kazada 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürülürken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ile normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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