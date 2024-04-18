Diyarbakır ve Şırnak'ta Kaçak Elektrik Kullanan Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika
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Diyarbakır ve Şırnak'ta Kaçak Elektrik Kullanan Sanıklara Hapis Cezası

Diyarbakır ve Şırnak\'ta Kaçak Elektrik Kullanan Sanıklara Hapis Cezası

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrik kullanımına karşı mücadelesini sürdürürken, Diyarbakır ve Şırnak'ta yargılanan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı. Dağıtım şirketinin verdiği hukuk mücadelesi sonucunda 2022 yılından bugüne kadar 3 bin 410 suç duyurusunda bulunuldu ve 187 mahkumiyet kararı alındı. Dicle Elektrik, enerji hırsızlığı konusunda 2 bin 750 dosyayı işleme alırken, yaklaşık 30 milyon TL tahsilat elde ettiğini açıkladı. Şirket, abonelerini kaçak elektrik kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, ihbarda bulunmalarını istedi.

18.04.2024 10:37
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Diyarbakır ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımı nedeniyle haklarında kamu davası açılan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik kaçak elektrik kullanımına karşı mücadelesini sahada etkin biçimde sürdürürken, enerji hırsızlarına yönelik hukuki yaptırımlar da sürüyor. Son olarak Diyarbakır ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımı nedeniyle yargılanan iki sanık, 3 ay 10 gün ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay üzerine dağıtım şirketinin verdiği hukuk mücadelesi de gündeme gelirken, 2022 yılından bugüne ilgili savcılıklara 3 bin 410 suç duyurusunda bulunulduğu, bunun sonucunda ise 187 mahkumiyet kararı alındığı belirtildi.

2022'de başlayan adli süreç, enerji hırsızlığı faillerinin aleyhinde sonuçlandı. Karşılıksız yararlanma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık S.T, Çınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise aynı suçlamayla yargılanan sanık H.Y. için 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların haklarındaki suçlamaları reddetmelerine rağmen suçlarının ispatlanması sonucu alınan kararların emsal teşkil edeceği değerlendiriliyor.

2 bin 750 dosya işleme alındı

Hukuki süreçlere ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşan Dicle Elektrik, enerji hırsızlığı konusunda 2 bin 750 dosyayı işleme aldığını açıkladı. Firma, 2022'de başlayan süreçten bu yana yapılan suç duyurularıyla bağlantılı bin 354 tahsilat işleminin başarıyla tamamlandığını ve bu süreçte yaklaşık 30 milyon TL tutarında tahsilat elde ettiğini bildirdi.

"Enerjimize sahip çıkıyoruz"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tüm hukuki süreçlerimizi şeffaf bir şekilde yürüterek hem dağıtım bölgemizde halka karşı hizmet bilincimizi geliştiriyor hem de yasalara olan güvenimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hiçbir abonemizin hakkını elektrik hırsızlığı faillerine teslim etmemek için kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve kesintisiz enerji sağlamak adına enerjimize sahip çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapmış olduğu açıklamada abonelerini kaçak elektrik kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet eden dağıtım şirketi, bu tür faaliyetlere karşı dikkatli olunması ve gerekli durumlarda 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Keleşinkofla rehin alınan kaçak ekibi darp edildi

Dicle Elektrik kaçak ekiplerine son saldırı ise dün Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde yaşandı. Kaçak kontrolü için köye giden 2 kişilik Dicle Elektrik kaçak ekibi, geçici köy korucusu olduğu bildirilen kaleşinkoflu bir kişi tarafından rehin alındı. Burada toplanan köylüler, ekipteki 2 kişiyi dipçik, sopa, tekme ve yumruklarla darp etti. Saldırganlardan kaçmak isteyen bir görevliye de kaleşinkofla ateş açıldı. Merminin isabet etmediği görevlinin burnu kırıldı. Yaralı görevliler İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Henüz gözaltı yaşanmayan olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Şırnak'ta Kaçak Elektrik Kullanan Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika

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