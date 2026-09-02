Diyarbakır Yenişehir'de trafik ışığında bekleyen otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde trafik ışığında duran bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda H.Y. (39) ve A.K. (45) yaralandı, olayın alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde trafik ışığında duran otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Üçkuyu Mahallesi Mir Cebeli Bulvarı'ndaki ışıklarda trafik ışığında duran bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Sürücü, saldırı ile birlikte hızla uzaklaşarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine yöneldi. Otomobilde bulunan üç kişiden H.Y. (39) ve A.K. (45) yaralandı. Yaralılar getirildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinde ve hastaneye getirilen otomobilde inceleme başlattı. İddiaya göre, olayın alacak verecek meselesinden yaşandığı öğrenildi.
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