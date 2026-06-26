Diyarbakır’da banka ATM ve iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır’da banka ATM ve iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da banka ATM ve iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
26.06.2026 08:24  Güncelleme: 08:26
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Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si ve üç iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli, tabancayla yakalanarak adliyeye sevk edildi. 8 ayrı suç kaydı olan M.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile üç farklı iş yerine yönelik kurşunlama olaylarının şüphelisi olan 3 şahıs, suçta kullanılan 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan birinin 8 ayrı aranma kaydının olduğu ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suça iştirak ettikleri anlaşılan S.B.O. adlı şahıs ve suça sürüklenen çocuk B.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olayların asli faili olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır’da banka ATM ve iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da banka ATM ve iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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