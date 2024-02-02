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Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakırlı \'Ramazan Hoca\' İstanbul\'da bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, İstanbul'da bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Olayın detayları ve zanlının kaçış güzergahı hakkında bilgiler verildi.

02.02.2024 14:15
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Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, İstanbul'da bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz gün Fatih'te meydana gelen olayda, sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına almıştı.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirlenen Erkan B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlının, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktığı görüldü.

Yürüyerek geldi, otobüsle kaçtı

Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini tespit etmiş, güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray'da otobüse bindiği ve Beyoğlu Piyalepaşa'da otobüsten inerek Hacıhüsrev'e girdiği belirlenmişti. Ekipler Hacıhüsrev'de yapılan operasyonla Erkan B.'yi kıskıvrak yakalamıştı.

Tartışma olmadan bıçaklamış

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenilmişti. Erkan B.'nin babasının da Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin'i bu sebeple tanıdığı belirlenmişti.

Daha önce de annesini darp ettiği için aranması varmış

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.'nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu da ortaya çıkan detaylar arasındaydı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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