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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan zanlı için Bakan Yerlikaya, kahraman polisleri tebrik ederken, Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

01.02.2024 14:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını bildirdi.

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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