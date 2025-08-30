"İnat Box" kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun - Son Dakika
"İnat Box" kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

"İnat Box" kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun
30.08.2025 14:41
İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarını yasa dışı şekilde yayınlayan "İnat Box" isimli uygulamada, 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek, ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.

15 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

