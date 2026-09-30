DKMP ekipleri Tokat\'ta yasa dışı avcılıkta 12 bıldırcın ses cihazı ele geçirdi

DKMP ekipleri Tokat'ta yasa dışı avcılıkta 12 bıldırcın ses cihazı ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta DKMP Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu. Yaban hayatının korunması ve avcılığın mevzuata uygun yürütülmesi için denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.
Tokat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
DKMP Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yaban hayatının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Kontroller sırasında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu.
Yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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