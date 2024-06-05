Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı Güvenlik ? 2024-06-05 11:06:34 ? Antalya ? Ulusal ? - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı Güvenlik ? 2024-06-05 11:06:34 ? Antalya ? Ulusal ?

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı Güvenlik ? 2024-06-05 11:06:34 ? Antalya ? Ulusal ?

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl, sıcak ve yorgunluktan dolayı mahsur kaldı. Çiftin yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma timi, ilk olarak sağlık durumu iyi olan Günther Fritzl'e ulaştı. Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşini hareketsiz bulduğunu ve yardım getirmek için yanından ayrıldığını belirtti. Arama çalışmaları sonucunda Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu.

05.06.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin kurtardığı Günther Fritzl ise yürüyüş sırasında eşinden önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nda dün yürüyüşe çıkan Almanya vatandaşı Günther Fritzl ile eşi Andrea Fritzl, Maden Koyu civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sıcak ve yorgunluktan mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, komando timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, UMKE ve KEMKUT ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl'e ulaştı. Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl'den önden olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi. Gece boyu bölgede arama çalışması yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında Andrea Fritzl'e ulaştı. İncelemede, Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazenin bölgeden indirilmesi sürerken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Likya Yolu, Almanya, Antalya, Kemer, Turizm, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı Güvenlik ? 2024-06-05 11:06:34 ? Antalya ? Ulusal ? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ekipler kurtardı Güvenlik ? 2024-06-05 11:06:34 ? Antalya ? Ulusal ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement