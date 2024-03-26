Doğal Gaz Patlaması: 3 Kişi Dumandan Etkilendi, 1 Kişi Yaralandı

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Doğal gaz bomba gibi patladı: 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonrasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ev kullanılamaz hale gelirken fırlayan paçalar sebebiyle bir otomobilde hasar aldı.

Olay, Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Binada doğal gaz kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, binada inceleme yaptıktan sonra kokunun geldiği eve girmek istedi. İddiaya göre, ev sahibi kapıyı açmayarak bir sorunun olmadığını belirtti. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından kısa süre sonra doğal gaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama sonrasında yangın çıkarken, evin camları kırıldı. Duvarlar parçalanırken evin önünde bulunan otomobilde hasar gördü. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken 3 kişi dumandan etkilendi. 1 kişi ise yangında yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta oksijen verildi.

Evin tüm odaları kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.