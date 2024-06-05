Doğanşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Doğanşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı. Kazada motosiklet takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 17:37
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim S. T. Erkenek mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla Atan motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı İlk müdahalenin ardından yaralı Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğanşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğanşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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