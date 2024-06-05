Doğanşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim S. T. Erkenek mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla Atan motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı İlk müdahalenin ardından yaralı Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA