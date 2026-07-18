Doğanşehir\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, farklı noktalardan yükselen alevlere hızlı şekilde müdahale edilerek yangın daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MALATYA