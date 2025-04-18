Doğubayazıt\'ta 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Doğubayazıt ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI