Doğubayazıt'ta Otomobilin Ev Duvarına Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Otomobilin Ev Duvarına Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi

Doğubayazıt\'ta Otomobilin Ev Duvarına Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

19.02.2024 17:15
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orhan Akşit yönetimindeki 44 ABG 168 plakalı otomobil, sabah saat 08.45 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken karşıdan gelen araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Süleyman Baykal'a ait evin duvarına çarptı. Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine Doğubayazıt İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda evin duvarının bir bölümü aracın çarpma şiddetiyle delindi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Otomobilin Ev Duvarına Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi - Son Dakika
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