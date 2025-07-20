Doğum günü kutlamasından dönerken öldürülen kadının o gece şarkı söylediği görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken evinin girişinde öldürülen kadının o gece şarkı söylediği görüntüsü ortaya çıktı.
16 Temmuz günü annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İlayda Alkaş (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti.
İlayda'nın, o akşam doğum günü kutlamasında şarkı söylediği görüntüsü ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
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