Doğum Günü Pastası 15 Öğrenciyi Hastanelik Etti - Son Dakika
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Doğum Günü Pastası 15 Öğrenciyi Hastanelik Etti

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Şanlıurfa'da bir öğrencinin doğum günü pastasından 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

16.09.2024 13:43
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Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir öğrencinin doğum günü için okula götürdüğü pastadan yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki İbni Sina İlkokulunda yaşandı. İddiaya doğum gününü sınıf arkadaşlarıyla birlikte kutlamak isteyen bir öğrenci, dışardan aldığı pastayı okula getirdi. Ders arasında doğum günü kutlandıktan sonra pasta öğrencilere ikram edildi. Pastayı yiyen 15 öğrencide, kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Zehirlendikleri anlaşılan öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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