Doğum Gününde Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğum Gününde Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Doğum Gününde Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
29.05.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 16 yaşındaki Muhammed Durmaz, doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun doğum gününde arkadaşının kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobilin arkasında seyreden motosikletin bir anda kontrolden çıkıp dengesini kaybettiği ve motosikletteki sürücü ile yolcunun yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce takla attıktan sonra durabildiği anlar kayıt altına alındı.

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı. Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı

Hamza D.'nin kullandığı motosiklet Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde yolda bir otomobilin arkasında ilerlerken bir anda kontrolden çıkıp sürüklenmeye başladı. Yolda kayan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrulurken motosiklet taklalar atarak metrelerce ilerde durabildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alıp gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğulurken savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum Gününde Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:13:40. #7.12#
SON DAKİKA: Doğum Gününde Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.