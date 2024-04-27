Doktor ve Hemşirelerin Bulunduğu Rüşvet Çetesine Operasyon - Son Dakika
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Doktor ve Hemşirelerin Bulunduğu Rüşvet Çetesine Operasyon

Doktor ve Hemşirelerin Bulunduğu Rüşvet Çetesine Operasyon

Özel hastanelerde rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin eden ve aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, usulsüz bebek hasta sevk etme, sahte belge düzenleme ve rüşvet alma gibi suçları işlediği tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise dijital materyal, yasadışı ilaçlar ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin dokümanlar ele geçirildi.

27.04.2024 20:11
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Rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin eden aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu çeteye operasyon

İSTANBUL - Özel hastanelerde, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin eden ve aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda ekipler, aralarında doktor, hemşire, ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu örgütlü hareket eden şüphelilerin, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri bilgisine ulaştı. Çalışmalar çerçevesinde, özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevk ettikleri, SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri, bahse konu yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait telefonların hastanelerden uzak bambaşka noktalarda baz verdikleri, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan adli aramalarda, 45 dijital materyal, 55 kutu yasadışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Firar olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doktor ve Hemşirelerin Bulunduğu Rüşvet Çetesine Operasyon - Son Dakika

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