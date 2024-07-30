Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlı, 'Ben darp etmedim doktor darp etti' diyerek kendini savundu.

30.07.2024 19:57
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Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı

Tutuklanan zanlı, "Ben darp etmedim, doktor darp etti" dedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlı, "Ben darp etmedim doktor darp etti" diyerek kendini savundu.

Edinilan bilgiye göre, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen Engin S. (55), kardeşi Ö.A.S. ve Hilal S., dün Ortakent-Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Eşini yüksek ateş şikayetiyle merkeze götüren Engin S., Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartıştı. İddiaya göre Engin S. ve kardeşi Ö.A.S., tartıştıkları doktoru darp etti. Olay sonrası kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı. Duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doktorun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, olayın ardından gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Engin S. ile kız kardeşi Ö.S.A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Engin S.'nin verdiği ifadede, yüksek ateşi olan eşine bakması için doktorun yanına gittiğini ve doktoru kolundan tutarak çektiğini, bunun üzerine doktorun kendisine küfür ettiğini, o esnada kardeşinin araya girdiğini ve yaşanan olayda kendisinin ve kardeşinin yaralandığını öne sürdü. Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir darp girişiminin olmadığını savunan Engin S., kardeşi ile birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun fenalaştığını söyledi.

Engin S.'nin kız kardeşi Ö.S.A. da Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir fiziki saldırısının olmadığını, araya girmek istediği sırada ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını ileri sürdü. İki kardeşin de darp raporu alıp Dr. Tezvar'dan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Adli makamların karşısına çıkarılan Engin S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin S., adliye çıkışında gazetecilerin "Doktoru darp ettiğiniz iddia ediliyor. Bir şeyler söyleyecek misiniz?" sorusuna "Ben darp etmedim, doktor darp etti" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı - Son Dakika

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