Doktorun Skandal Paylaşımları Yeniden Gündemde - Son Dakika
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Doktorun Skandal Paylaşımları Yeniden Gündemde

Doktorun Skandal Paylaşımları Yeniden Gündemde
10.06.2026 15:32
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Kahramanmaraş'taki doktor B.I.'nın nefret içerikli yorumları sosyal medyada tepki çekti.

Kahramanmaraş'ta görevli olduğu aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden ve nefret içerikli yorumlar yapan doktorun paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aile hekimi olarak çalışan B.I., sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 1 yıl önce aile hekimi olarak görev yapan doktor B.I.'nın görevli olduğu aile sağlığı merkezinde vatandaşların muayene olduğu sedyede tıbbi malzemeleri kullanarak hayvanları tedavi etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Doktor B.I.'nın sosyal medyada bazı paylaşımlara yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi. Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası, "Çocuk geberdi mi?" şeklinde bir ifade kullanması, bir öğrencinin köpeklerden kaçarken yaşadığı kaza sonrası "Oh ne iyi olmuş" şeklinde yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

Öte yandan doktor B.I. hakkında daha önce soruşturma başlatıldığı, ardından görevine devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktorun Skandal Paylaşımları Yeniden Gündemde - Son Dakika

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