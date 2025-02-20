Dolabından Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık

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Dolabından kıyafet seçer gibi alıp gitti: Mağazadaki hırsızlık kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadın hırsız, dolabından kıyafet seçer gibi mağazadaki elbiseyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı Dar Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, kadın hırsız adeta dolabından kıyafet seçer gibi reyondaki elbiseyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadını reyondan kıyafeti incelemesi, katlayarak çantaya koyması ve dükkandan çıkması yer alıyor.