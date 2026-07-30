Dolandırıcı Haliliye'de Yakalandı
Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 6 yıl 8 ay ceza alan B.C. jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C., Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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