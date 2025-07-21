Dolandırıcı Hükümlü Adana\'da Yakalandı

Adana'da dolandırıcılık suçundan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla ve 93 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 93 farklı suçtan aranan Ali A.'yı (30) yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen Ali A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA