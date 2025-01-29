Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kooperatif üzerinden dolandırıcılık suçu ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde E.T., isimli şahsın tacir veya şirket yöneticisi olan yada şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR