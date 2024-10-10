Dolandırıcılar 1 Milyon Lira Çalmaya Çalıştı

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Karabük'te kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcılar "banka hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığı" yalanıyla bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon lirasını almaya çalıştı. Banka görevlisinin durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre M.E. isimli bir vatandaş bilinmeyen bir numara tarafından arandı. Karşı taraftan kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslar, vatandaştan "banka hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığı" yalanıyla para istedi.

Bankaya giderek hesabındaki 320 bin lira ve 2 bin 300 dolar ile kredi olarak çektiği 600 bin lirayı dolandırıcılara göndermek üzere olan vatandaşın durumundan şüphelenen banka görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşa dolandırıldığını bildirerek işlemlerin iptalini gerçekleştirmesini istedi.

Yaklaşık 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtulan vatandaşı arayan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK