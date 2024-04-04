Dolandırıcılar Cep Telefonlarından Vatandaşları Dolandırıyor

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, son günlerde dolandırıcıların cep telefonlarında yüklü uygulama üzerinden "Bizimle çalışmak istermisiniz" mesajı göndererek birçok vatandaşı dolandırdığını söyledi.
Dolandırıcıların kurdukları yöntemi anlatan THD Başkanı Hayrettin Sabırlı, "Cep telefonlarında bulunan uygulama üzerinden tüketicilere 'Bizimle çalışmak istermisiniz' mesajları yollanıyor. Bu sorusuna "evet" yanıtı vermeniz ile birlikte farklı 2 kişiye daha yönlendirerek işi kabul ettiğinizi teyit ettiriyorlar. İlk mesajdan sonra telegram uygulamasına aktırılıyorsunuz. Size görev adı altında bazı youtube film reklamlarına yorum yaparak gişelerinin izlenme oranına yardımcı olmanızı istiyorlar ve bu şekilde çalışmalarına destek olmaya başlıyorsunuz. Bu tarz birkaç görevi yaptıktan sonra sizin adınıza özel panel sayfasında ileri görevler veriyorlar ve küçük miktarlar karşılığında bilet alış-satışına yardım etmenizi talep ederek miktarı giderek çoğaltıyorlar. 100 TL yatırarak aldığınız gişe bileti dönüşü 300 TL hemen banka hesabınıza yansıyor. Bu miktar artarak devam ederken sizede katlanarak geri dönüyor. Üst görevi kabul ettiğinizde miktarlarda ciddi artış oluyor. Bu sırada sizi özel grup üyelerinin olduğu farklı bir telegram grubuna alıyorlar. Orada da diğer üst görevi başarıyla bitirenler yazışmalara dahil ediliyor ki o sırada diğer çalışanlar şu miktarı yatırdım şunu kazandım ve şu alışverişi yaptım diye kişisel fotoğraf paylaşıyorlar. Ama siz yazamıyorsunuz. Telegram üzerinde size özel müşteri temsilcisinin verdiği görevleri panel üzerinde yaparken size tanımlanan miktar artınca, yetersiz bakiye uyarısıyla daha fazla bilet satın alma işlemi yapabilmeniz için devam etmek istiyorsanız hazır olduğunuzda iletişime geçin diyerek 3 bin - 5 bin- 10 bin lira gibi sizden para talep ediyorlar. Karşılığında güvence olarak daha önce aldığınız miktarları düşünüyor ve size şirketin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu sizin yatırdığınız miktarları alıp kaçarak adlarına leke sürdürmeye tenezzül etmeyeceklerini dair karşılık veriyorlar. Yatırdığınız miktarlar görevin son aşama olduğunu ve sonrasında tüm paneldeki miktarı alabileceğinizi iletiyorlar. Siz miktarı yatırıp dekontu ekran görüntüsü olarak yolluyorsunuz. Fakat görevi yaparken görüyorsunuz ki yine "Yetersiz bakiye" uyarısıyla karşılaşınca, artık bu kadar yeter kimi kandırıyorsunuz dediğiniz anda sizi her yerden silip ortadan kayboluyorlar. Anlayacağınız sizden yüksek miktarlarda para alasaya kadar sizi kandırıyorlar. Dolandırıcılar çok sayıda tüketiciyi, çok para kazanma vaatleriyle kandırarak paralarını alıyorlar. Dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri için tüketicilerin çok dikkatli olmalarını istiyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Dolandırıcılar Cep Telefonlarından Vatandaşları Dolandırıyor - Son Dakika
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Arnavutköy'de gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çatışmayla ilgili 9 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis'in Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki otomobil ile Z.T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı' dedi. Yerlikaya, terör eylemlerine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS'ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş'in yeğeni olduğu öğrenildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır, memleketi Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaş ve İstanbul'dan gelen akrabaları cenazeye katıldı. Binali Çayır'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?