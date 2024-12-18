Dolandırıcılar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı'nın Adını Kullandı - Son Dakika
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Dolandırıcılar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı'nın Adını Kullandı

Dolandırıcılar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı\'nın Adını Kullandı

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın ismini kullanarak iş adamlarından para talep eden dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine yardım yapıldığı bahanesiyle para toplayan dolandırıcılara dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

18.12.2024 09:12  Güncelleme: 09:14
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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın adını kullanarak iş adamlarından para talep eden dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, kolay paranın peşine düşen ve sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez de Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın adını kullandı. Candan'ın adını kullanan dolandırıcılar, iş adamlarından para talep etti. İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı bahanesiyle iş adamlarından para talebinde bulunan dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak, "Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan'ın isminin kullanılarak, ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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