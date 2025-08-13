Dolandırıcılar Hadise\'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu

Daha önce Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin lira çeken şebekenin, bu kez şarkıcı Hadise'yi hedef aldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, İbrahim Aykut Büyümüşten isimli kişi, sahte elektronik imza kullanarak hazırladığı bir mahkeme kararıyla kendisini Hadise Açıkgöz'ün vasisi gibi göstermeye çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, Büyümüşten'in eşini cezaevinde olduğu için kısıtlayarak ona vasi atadığı bir davanın gerekçeli kararını ele geçiren şüpheli, belgede yer alan hükümlü ismini değiştirip Hadise'nin adını yazdı. Daha sonra bu sahte belgeyi elektronik imzadan geçirerek geçerli bir karar gibi düzenledi.

BANKA YETKİLİLERİ FARK ETTİ

Büyümüşten'in amacı, Hadise'nin banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini ele geçirmekti. Ancak banka yetkilileri, belgeyi incelediklerinde durumdan şüphelenerek hemen emniyete ihbarda bulundu.

MAHKEME VE HADİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, ek karar verilmiş gibi sahte düzenleme yapan ve resmi kurumlara başvuruda bulunan Büyümüşten hakkında suç duyurusunda bulundu. Hadise de tarafı olmadığı bir dosyada adının kullanıldığını öğrenince şüpheli hakkında şikâyetçi oldu.

Sanatçının avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım bir şebekenin mağduru oldu" diyerek hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.