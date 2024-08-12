Dolandırıcılar İkinci El Otomobil Sektöründe Kilometre Oyununa Başvuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılar İkinci El Otomobil Sektöründe Kilometre Oyununa Başvuruyor

Dolandırıcılar İkinci El Otomobil Sektöründe Kilometre Oyununa Başvuruyor

Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların kilometrelerini düşük göstermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Uzmanlar ise otomobil alım satımı yapacak vatandaşların kilometre oyununa gelmemek için aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninin aynı sonucu vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

12.08.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların kilometrelerini düşük göstermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Uzmanlar ise otomobil alım satımı yapacak vatandaşların kilometre oyununa gelmemek için aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninin aynı sonucu vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaz dönemiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe farklı dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, kilometre sorunu olan araçları daha az kilometreli göstermek amacıyla 'kilometre düşürme' yöntemine başvuruyor. Yüksek kilometreli araçlarla ilgili düzenlenen raporlar düşük kilometreli olarak belgelendiriliyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kilometre kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.

"150 bindeki arabayı 50 küsur bine çekip yüksek fiyatla satarak haksız kazanç sağlanıyor"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Kilometre gösterge grubundaki saatte yazan rakamlar normal olarak gözükür. O rakamları kilometre tamiri yapan insanlar da bunu beyinden düşürebilirler. Yani bağlarlar cihaza, o rakamları değiştirerek 250 bindeki bir araba, 150 bin kilometre civarına düşürebilir. Bunlar çoğunlukla arada boşluk olan veya şirket arabalarının kilometreleri yüksek onları düşürüp 'arabanın kilometresi düşükmüş' gibi göstererek yüksek fiyata satmaktır amaç. 150 bindeki arabayla 50 bindeki araba bir olmaz ama onlar 150 bindeki arabayı 50 küsur bine çekip böyle yüksek satarak haksız kazanç sağlanıyor" dedi.

Dolandırıcıların kilometre oyununa karşı 5'li kontrol

Mağdur olmamak için kilometre testinin tam yaptırılmasını tavsiye eden oto ekspertiz uzmanı Uysal, "Muayene sırasında sorgu aracın üzerindeki görülen kilometreyi yazar. Oradaki görevli düşürülen kilometreyi bilmez. Muayene istasyonu yöneticilerine kilometreye beyinden bakılmasını tavsiye ediyorum. Bir beyin cihazı 40 ila 50 bin lira. Bu kadar insan hizmet alıyorsa onu da hak ediyor. Buraya gelen aracın beynine bağlanıyoruz, şase numarasını tespit ediyoruz. O şase numarasına ait bütün verileri beyin cihazıyla kilometre sorgu cihazımıza tanıtıyoruz. Burada araç üzerinde mesela 147 bin 755 kilometre gösteriyor. Biz beyine baktığımız zaman burada, ABS beyninde de göstergede yazan kilometreyi alıyoruz. Hava yastığı kilometresi oradaki kayıtlardan ayrı, konfor beyni ayrı gösteriyor ve direksiyon beyni de elektronik olduğu için beyin kilometresini kaydediyor. Orada da aynı kontroller yapıldıktan sonra kilometre sorgumuzu yaptık. ABS, hava yastığı, konfor, gösterge, direksiyon beyni ve aracın kendi beyni de aynı sonuca ulaştık. Yani bu aracın kilometresine herhangi bir müdahale olmamış. Tarıyorsun, 10 dakika içinde çıkarıyor. Bunu vatandaşımızın yaptırmasını tavsiye ediyorum. Zaten bu kilometre düşürmek adi bir suç ve hırsızlık. Yasal olarak da suçu vardır" şeklinde konuştu.

Kilometre kontrolü yapılmasıyla ilgili ücrete değinen Uysal, "Muayene istasyonundan sorgulama kilometre ile doğru tutmayabilir. Bazı ekspertizler buna 500 lira alıyor, bin lira alıyor kurumsalız biz diye. Biz şuanda 200 liraya yapıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar İkinci El Otomobil Sektöründe Kilometre Oyununa Başvuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 Japonya Tolgay Arslan’ı konuşuyor Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 12:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar İkinci El Otomobil Sektöründe Kilometre Oyununa Başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement