Dolandırıcılara Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılara Operasyon: 8 Gözaltı

20.02.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da baş komiser olarak tanıtarak 3.8 milyon TL dolandıran 8 kişi yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini baş komiser olarak tanıtarak 3 milyon 814 bin 250 TL dolandıran şahıslar, gerçek polislere yakalandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da ismi açıklanmayan bir kişinin kendilerini "Baş komiser" olarak tanıtan şüpheliler tarafından 3 milyon 814 bin 250 TL dolandırılması suçu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması üzerine soruşturma başlatıldı. Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak illeri olmak üzere toplam 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 cep telefonu, 9 sim kartı, 2 banka kartı, 2 harddisk, 1 laptop ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

Soruşturmanın mevcut deliller doğrultusunda derinleştirilerek genişletildiği ve tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.