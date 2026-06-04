Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Lira Ziynet Eşyası Kurtarıldı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Lira Ziynet Eşyası Kurtarıldı

Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Lira Ziynet Eşyası Kurtarıldı
04.06.2026 09:49
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Ordu'da dolandırıcı, yaşlı kadından 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldı, yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 'kamu görevlisi' yalanıyla yaşlı kadının 1 milyon liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcı, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Ş.Ç., 1 Haziran'da telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hedefi oldu. Şüpheli, terör örgütü mensuplarıyla bağlantısı bulunduğunu öne sürdüğü vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Olayın ardından savcılık koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, şüphelinin T.A. (19) olduğunu belirledi. Şüpheli, kent merkezinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira nakit para, 9 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet altın alyans, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet tablet bilgisayar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Lira Ziynet Eşyası Kurtarıldı - Son Dakika

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