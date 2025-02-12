Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da, bakanlık memuru olarak dolandırıcılık yapan 20 şüpheli yakalandı, 90 milyon TL haksız kazanç elde edildi.

12.02.2025 15:58
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Antalya'da kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında memur olarak tanıtan ve bu sayede 90 milyon TL haksız kazanç elde eden 20 şüpheli, Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında memur olarak tanıtan şüphelilerin üst düzey bürokrat ve siyasi tanıdıkları olduğunu söyleyerek 15 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. 15 müştekiye Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattıkları anlaşılan 24 şüphelinin 90 milyon TL para ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 24 şüpheliden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu ortaya çıkarken, geri kalan 20 şüpheli için Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 24 şüphelinin 90 milyon TL ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Halen cezaevinde bulunan 2 şüpheliyle birlikte toplam 17 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararlı uygulanırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılık yoluyla elde edilen çok sayıda gayrimenkul ve araca da el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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