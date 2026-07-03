Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Eskişehir, Antalya, Isparta ve Aydın illerinde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirilmişti. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR