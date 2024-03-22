Dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık suçundan aranan ve toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezası ile 175 bin 212 TL para cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, kurduğu paravan şirket ile dolandırıcılık yaparak karşılıksız çek ve senetler düzenlemişti.

22.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 26 yıl 8 ay hapis ve "karşılıksız çek düzenlemek" suçundan 175 bin 212 lira da para cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. KOM polisi, kurduğu paravan şirket ile kendisini iş insanı olarak tanıtan, sanayi ve inşaat sektörlerindeki firmalardan yüklü miktarda mal satın alarak karşılıksız çek ve senetler düzenleyip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "karşılıksız çek düzenleme" suçundan da 175 bin 212 TL para cezası ile 5 farklı ilden aranması bulunan N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan N.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Elektrikli taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Elektrikli taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 19:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement