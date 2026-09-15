Dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay hapis cezası alan firari İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay hapis cezası alan firari İstanbul Kağıthane'de yakalandı

Dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay hapis cezası alan firari İstanbul Kağıthane\'de yakalandı
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Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekiplerinin İstanbul Kağıthane'de düzenlediği operasyonla yakalandı. H.Y.

Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında H.Y.'nin İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine İstanbul'a görevlendirilen JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla H.Y. yakalandı.

Gümüşhane'de işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bakırköy Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kağıthane, Gümüşhane, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Sigorta, JASAT, Banka, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay hapis cezası alan firari İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay hapis cezası alan firari İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika
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