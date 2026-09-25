Dolandırıcılıktan 16 yıl hapis cezası olan şahıs Şanlıurfa Eyyübiye\'de tutuklandı

Dolandırıcılıktan 16 yıl hapis cezası olan şahıs Şanlıurfa Eyyübiye'de tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Eyyübiye'de dolandırıcılıktan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonunda yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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