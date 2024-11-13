Dolmuş Kazaları: Aynı Araç, Farklı Şoförler

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Dolmuşun altında kalmıştı...Felaketlere karışan dolmuşun aynı, şoförlerin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı

Bir kişi altında kalarak hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 gün önce araçtan inen yolcunun altında kaldığı dolmuşun, geçtiğimiz Ağustos ayında da bir başka yolcunun daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Aracın aynı araç, şoförlerin ise farklı kişiler olduğu öğrenildi.

Özdilek-Kent merkezi hattında çalışan 03 M 0162 plakalı minibüsün kazalarda sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 5 Ağustos 2024'de meydana gelen olayda, sürücülüğünü N.K.'nın yaptığı 03 M 0162 plakalı minibüsten, iddiaya göre şoförünün kapısını açık bırakmasından dolayı 50 yaşındaki F.S. aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü N.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yolcuları ezen sürücünün neden geri manevra yaptığı belirsizliğini koruyor

Geçtiğimiz 2 Kasım 2024'de meydana gelen diğer olayda ise bu defa R.K.'nın kullandığı 03 M 0162 plakalı aynı minibüs, araçtan inen yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi geri geri manevra yaparken altına alarak ezdi. Ağır yaralanan şahıslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sürücünün düz yolda önünde herhangi bir araç olmamasına rağmen neden geri manevra yaptığı ise halen belirsizliğini koruyor.