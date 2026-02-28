Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir dolmuşta iddiaya göre araçta sigara içen bir kadın yolcuyu, dumandan rahatsız olduğunu belirten başka bir kadın uyardı. Uyarıya “Sana ne” diyerek küfürle karşılık veren kadın ile diğer yolcu arasında sözlü tartışma başladı. Rahatsız olan yolcu, hasta olduğunu ve sigara dumanı nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine şoförün yanında oturan kadın yolcu, tartıştığı kadına “FETÖ’cüsün sen. Darbecisin” diyerek hakaret etti ve küfürler savurdu.

KADININ KAFASINA YUMRUK DARBELERİ İDNİRDİ

Hakaretlerin ardından tartışma büyüdü. Uyarıda bulunan kadın, kendisine küfür eden yolcuya saldırarak kafasına yumruk darbeleri indirdi. O anlarda saldırgan kadın, “Sözünü geri al, kimse benim namusuma laf edemez. Özür dile çabuk” diyerek tepki gösterdi.

ŞOFÖR YOLA DEVAM ETTİ, YOLCULAR MÜDAHALE ETMEDİ

Kavga sırasında dolmuş şoförünün aracı durdurmadan yoluna devam etmesi ve darp anlarında diğer yolcuların müdahale etmemesi dikkat çekti.