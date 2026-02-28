Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti - Son Dakika
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
28.02.2026 09:21
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Haber Videosu

Aydın'ın Didim ilçesinde dolmuşta sigara içen bir kadını başka bir kadın rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Küfürlü yanıt vermesi üzerine uyarıda bulunan kadın, küfür eden yolcuyu dövdü. Kadın, "Kimse namusuma laf edemez. Özür dile çabuk" diyerek kadının kafasına yumruk darbeleri indirdi. Bu esnada şoförün aracı durdurmadan yola devam etmesi ve diğer yolcuların müdahale etmemesi dikkat çekti.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir dolmuşta iddiaya göre araçta sigara içen bir kadın yolcuyu, dumandan rahatsız olduğunu belirten başka bir kadın uyardı. Uyarıya “Sana ne” diyerek küfürle karşılık veren kadın ile diğer yolcu arasında sözlü tartışma başladı. Rahatsız olan yolcu, hasta olduğunu ve sigara dumanı nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine şoförün yanında oturan kadın yolcu, tartıştığı kadına “FETÖ’cüsün sen. Darbecisin” diyerek hakaret etti ve küfürler savurdu.

KADININ KAFASINA YUMRUK DARBELERİ İDNİRDİ

Hakaretlerin ardından tartışma büyüdü. Uyarıda bulunan kadın, kendisine küfür eden yolcuya saldırarak kafasına yumruk darbeleri indirdi. O anlarda saldırgan kadın, “Sözünü geri al, kimse benim namusuma laf edemez. Özür dile çabuk” diyerek tepki gösterdi.

ŞOFÖR YOLA DEVAM ETTİ, YOLCULAR MÜDAHALE ETMEDİ

Kavga sırasında dolmuş şoförünün aracı durdurmadan yoluna devam etmesi ve darp anlarında diğer yolcuların müdahale etmemesi dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Elin dert görmesin bacım. 28 2 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    ellerine sağlık abla gerekeni önce vatandaş yapacak sonra adli makamlar 26 2 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    eline sağlık 21 2 Yanıtla
  • 146314 146314:
    Eline saglik ablam... 15 2 Yanıtla
  • vezireles vezireles:
    ayarında olmuş ablam. fazla abartmamışsın ?? 13 2 Yanıtla
