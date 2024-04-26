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Dolmuşun açık bırakılın kapısından düşen kadın hayatta kalma mücadelesi veriyor

Adana'da dolmuşta ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan aşağı düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın hayatta kalma mücadelesi verirken, sürücü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da dolmuşta ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan aşağı düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın hayatta kalma mücadelesi verirken, sürücü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 24 Nisan saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi, Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücünün otobüsün kapısı açık bir şekilde direksiyon başında sigara içtiği sırada kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi'nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabahi'nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını anlatan Cemil Sabahi, "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar? Ayrıca sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu. Uzun süredir de uyutuluyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Hayati tehlikeyi atlatabilirse, kırıklarına bakılacak. Son derece berbat durumdayım" diyerek gözyaşı döktü.

Oğlu Selahattin Sabahi ise kapısı açık giden otobüsler konusunda tedbir alınması gerektiğini belirterek, "3 gündür hastanedeyiz, otobüsleri takip ediyorum ve hala kapıları açık geziyorlar. Buna bir son verilmesini istiyorum. Adana'nın bu ciddi sorununun çözülmesi lazım. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkları tedavi edilemiyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Salıverilmesine anlam veremedim" dedi.