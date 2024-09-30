Domaniç\'te Aniden Bastıran Dolu, Pazarcı Esnafını Zor Durumda Bıraktı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur, pazarcı esnafını zor anlar yaşattı.
Domaniç'te İlçe Pazarı'nda aniden bastıran yağmur ve dolu, 10 dakikada ilçe pazarcılarını perişan etti.
Kuruyemişçileri, manaları ve tekstilcileri büyük zarar veren dolu vurgunu, bir vatandaşında otomobilinin camını kırdı.
İnegöl- Tavşanlı çevre yolunun kitlendiği yol belediye ekiplerince güçlükle trafiğe açıldı. - KÜTAHYA
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