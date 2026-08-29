Domaniç\'te Gece Yangın Korkusu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarken, bir evin çatısında da hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Aksu köyünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapının kısa sürede alevlere teslim olmasıyla yangın büyüyerek aynı kişiye ait samanlığa ve başka bir evin çatısına sıçradı.

Gece saatlerinde yangını fark eden köy sakinleri, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla seferber oldu. Köylüler, ellerindeki kepçe, tanker ve su kovalarıyla yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 4 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yanı sıra köy halkının da yoğun çabasıyla yangının çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aynı kişiye ait bir evin çatısında da yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.