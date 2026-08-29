Domaniç'te Gece Yangın Korkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domaniç'te Gece Yangın Korkusu

Domaniç\'te Gece Yangın Korkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu köyünde çıkan yangında kullanılmayan ev ve samanlık yandı, köylüler müdahale etti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarken, bir evin çatısında da hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Aksu köyünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapının kısa sürede alevlere teslim olmasıyla yangın büyüyerek aynı kişiye ait samanlığa ve başka bir evin çatısına sıçradı.

Gece saatlerinde yangını fark eden köy sakinleri, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla seferber oldu. Köylüler, ellerindeki kepçe, tanker ve su kovalarıyla yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 4 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yanı sıra köy halkının da yoğun çabasıyla yangının çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aynı kişiye ait bir evin çatısında da yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Domaniç, Kütahya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te Gece Yangın Korkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Hastanede 15 milyonluk vurgun İtirafı pes dedirtti Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Rojin dosyasında yeni detay Ailenin avukatı “hocam“ dediği kişiyi işaret etti Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 10:53:23. #7.13#
SON DAKİKA: Domaniç'te Gece Yangın Korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement