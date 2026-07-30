Domaniç'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Domaniç'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Domaniç\'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde inşaat atığı yüklü traktör devrildi, sürücü yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde inşaat atığı olan beton parçaları yüklü traktörün devrilerek vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 ABU 197 plakalı beton parçaları yüklü römorkuyla Domaniç istikametine doğru yokuş aşağı seyreden A.Y. (40), virajda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör sol şeride savrulurken, römork yola devrildi, traktör ise yol kenarındaki vadiye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Domaniç, Kütahya, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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