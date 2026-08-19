Domates Serasında Gaz Zehirlenmesi

Afyonkarahisar'da ilaçlama yapılan domates serasında zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 24'e yükselirken, gaza maruz kalan 20'ye yakın işçi, hastane sevkini reddetmeleri üzerine AFAD ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutularak evlerine gönderildi.

Olay, kent merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alorka Tarım'a ait Alsera isimli domates ve sebze serasında meydana geldi. İddiaya göre, serada domates hasadının sona ermesinin ardından haşare ve zararlılara karşı 2 gün önce ilaçlama yapıldı. İki gündür izinli olan işçiler bugün firma tarafından üretim için seraya çağrıldı. Sabah saatlerinde iş başı yapan 80'e yakın işçiler arasından bazıları kusma ve ateşlenme şikayetiyle amirlerine başvurdu. Bunun üzerine birkaç çalışan işyeri tarafından özel araçlar ile hastanelere gönderildi. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istenildi.

Vaka sayısının artması ihtimali üzerinde duruluyor

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD'a bağlı özel kıyafetli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutuldu. İşçilerden gazdan etkilendikleri belirlenen 24 çalışan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ardından söz konusu serada bulunan 20'ye yakın işçi ise ekiplere kendilerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyleyerek hastaneye sevklerini reddetti. Bunun üzerine özel cihazlarla kontrole tabi tutulan işçiler, ölçümlerinin normal çıkmasının ardından eve gönderildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, ilaçlamada kullanılan gaza maruz kalanların günün ilerleyen saatlerinde hastanelere başvurabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.