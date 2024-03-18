- Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı

Kocasinan'da Kurusıkı Tabanca İle Oynayan Çocuklar Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.