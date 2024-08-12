Dönüş Yapan Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapan Motosikletin Devrildiği Anlar Kamerada

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Kayseri\'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosikletin devrildiği anlar kamerada

-Dönüş yapmak isterken kazaya sebebiyet veren sürücü arkasına bile bakmadı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü fren yaptığı esnada devrilerek yola savruldu, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dönüş yapan otomobil sürücüsüyse devrilen motosikleti görmesine rağmen arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin cadde üzerinde dönüş manevrası yaptığı esnada aynı şeritten gelen motosiklet sürücüsü, aracıyla fren yaparak durmak istedi. Araca çarpmamayı başaran motosikleti sürücüsü, yere savruldu. Kazanın ardından araç sürücüsünün arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldığı anlar ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.