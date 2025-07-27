Dorse Hırsızları Üç İlde Yakalandı - Son Dakika
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Dorse Hırsızları Üç İlde Yakalandı

Dorse Hırsızları Üç İlde Yakalandı
27.07.2025 12:04
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Denizli'de çalınan dorse, JASAT tarafından izlenen 78 kamera ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde park halindeki dorseyi çalan şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 78 kamera titizlikle izlenerek dorsenin, Nevşehir'e götürülerek satıldığı ardından da Konya iline götürüldüğü tespit edildi. 3 ilde yapılan incelemelerin ardından olaya karışan 4 kişi yakalandı. Çalınan dorse sahibine teslim edilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 17.06.2025 tarihinden gece saatlerinde İ.D. isimli şahsın ikametinden park halinde bulunan dorse çalındı. Çalınması olayı ile ilgili JASAT timlerince yapılan kapsamlı çalışmalarda şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik 78 kamera kaydı titizlikle izlenerek yapılan takip neticesinde hırsızlık olayını M.K. ve Z.A. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit edildi.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda şüphelilerin çaldıkları dorseyi tıra takarak Nevşehir il merkezine götürerek S.P. isimli şahsa sattıkları sonrasında çalıntı dorsenin Nevşehir ilinden Konya iline götürüldüğü tespit edildi. Jasat timlerince dorsenin yerinin belirlenmesi ile birlikte Ayfonkarahisar, Nevşehir ve Konya illerinde Jasat Timleri ile beraber müşterek yapılan operasyonda suça karışan M.K. ve Z.A. isimli şahıslar ile dorseyi satın alan S.P. ve D.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlem başlatılırken bulunan dorse İ.D.'ye teslim edilerek mağduriyeti giderildi.

Dorse hırsızlığına karışan şüphelilerden Z.A., S.P. ve D.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dorse Hırsızları Üç İlde Yakalandı - Son Dakika

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