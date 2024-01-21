 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı 6 sıfır araç yangında zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı 6 sıfır araç yangında zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde 8 sıfır aracın bulunduğu bir tırda yangın çıktı. Sürücü tarafından fark edilen yangın sonucunda 6 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı 6 sıfır araç yangında zarar gördü
21.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:39
Abone Ol

Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı

6 sıfır araç yangında zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır aracın olduğu tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 AYL 67 dorse plakalı tırın, üzerinde 8 sıfır aracın bulunduğu dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pozantı- Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Çekiciliyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç'nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 araç zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Tarsus, Olay, İtfaiye, Soruşturma, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı 6 sıfır araç yangında zarar gördü - Son Dakika


09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42
Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı

Son Dakika
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı 6 sıfır araç yangında zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement