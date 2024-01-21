Dorsesinde 8 sıfır kilometre aracın bulunduğu tır yandı

6 sıfır araç yangında zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır aracın olduğu tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 AYL 67 dorse plakalı tırın, üzerinde 8 sıfır aracın bulunduğu dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pozantı- Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Çekiciliyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç'nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 araç zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.