Dörtyol\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programı, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Dörtyol Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Öğrenciler, veliler ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik alanında dağıtılan rüzgar gülleri, pamuk şeker, meyve suyu, kek ve çeşitli ikramlar çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Hem ağaçlandırma çalışmaları hem de çocuklara yönelik etkinliklerle renklenen program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğayı korumanın ve ağaçlandırmanın önemi bir kez daha vurgulandı.